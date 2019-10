Deze mensen gaan niet alleen naar de sportschool voor een mooi lijf

Vijf keer per week veter ik mijn fluor- oranje gympen dicht en bezoek de sportschool. Ik heb er zelden zin in. Chagrijnig, lichtelijk boos, gespannen of moe van urenlang naar mijn scherm staren, zet ik me aan de taak mijn hartslag te versnellen en mijn spieren te verzuren. Soms ben ik er een uur, soms drie. Ik ben niet de enige met een sportschoolverslaving. Dagelijks kom ik dezelfde mensen tegen. We spreken niet af, maar we zijn er als spreeuwen bij zonsondergang in dezelfde boom.