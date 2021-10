Deze vrouwen ondergingen gedwongen een abortus: ‘Ik moest niet zeuren, zeiden ze’

‘Mijn vader sleurde me mee naar de huisarts’

Yvonne Ekelhoff (58) werd op haar vijftiende zwanger van haar achttienjarige vriend. ‘Een leraar op school dwong mij het mijn ouders te vertellen. Thuis brak de hel los. ,,Het kan niet waar zijn”, riep mijn moeder huilend. Mijn vader sleurde me mee naar de huisarts, hij wilde direct een abortus. ,,Dat kan zomaar niet, uw dochter moet het daarmee eens zijn”, zei de huisarts, waarop mijn vader uit razernij de spullen van zijn bureau sloeg. Ik heb mijn ouders gesmeekt of ik het kind mocht houden, maar er was geen gesprek over mogelijk. Ik was een lastpak en had al genoeg aangericht, vonden ze. Binnen een week wist mijn vader alsnog een doorverwijzing naar het Vrelingshuis in Utrecht te regelen.