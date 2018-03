Dat blijkt uit de resultaten van het programma Keer Diabetes2 Om. Het programma van de stichting Voeding Leeft en zorgverzekeraar VGZ begon in 2015 als kleine proef in Uden, maar wordt nu uitgebreid naar zes locaties en duizenden deelnemers. Die leren in groepen onder begeleiding van een huisarts, diëtist, kok en coach hun leefstijl te veranderen.



87 procent van de deelnemers is daarna geheel of gedeeltelijk van de medicijnen af, en/of heeft gezonde bloedsuikerwaarden. Na een jaar kan nog steeds 38 procent zonder medicatie. ,,Dit programma laat zien dat je leefstijl goed kunt inzetten bij de behandeling van een ziekte’’, zegt wetenschappelijk directeur Maaike de Vries van ‘Keer Diabetes2 Om’.

Bloedsuiker

Ruim een miljoen Nederlanders hebben diabetes 2. De ziekte wordt veroorzaakt door overgewicht, ongezond eten, stress of erfelijke aanleg. Doordat het lichaam minder insuline aanmaakt, raakt de bloedsuiker ontregeld. Dat leidt tot hart- en vaatziekten en nierproblemen.



Jaarlijks komen er gemiddeld 55.000 nieuwe patiënten bij. Ze moeten vaak de rest van hun leven diverse medicijnen slikken met ernstige bijwerkingen, of insuline spuiten. De medicijnen genezen niet. De Vries: ,,Het is een chronische progressieve ziekte, met soms ernstige complicaties. Dankzij dit programma is een groot deel in staat de ziekte om te keren. Deelnemers zeggen: ik heb mijn leven weer terug.’’

