Diagnose kanker klonk nog nooit zo vaak: ‘Het is de andere pandemie’

Wereldkankerdag

Morgen is het Wereldkankerdag. Heb je vragen over de impact van kanker, dan kun je die stellen tijdens de online Q&A Wereldkankerdag. Dit is een initiatief van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale kranten. Heb je een vraag over angsten en zorgen over kanker, werk en kanker of je financiën en kanker? Stuur je vraag naar: steljevraag@dpgmedia.nl En kijk op vrijdag 4 februari, Wereldkankerdag, om 14.00 uur via deze site. Experts zullen jouw vraag beantwoorden.