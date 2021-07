Diana hield ernstige brandwonden over nadat ze haar tatoeage liet verwijderen: Er komt een meldpunt

Het is 2017 als Van Tienen voor de zesde keer een tattoo laat zetten. Een ‘onwijs mooi’ fantasie-ontwerp met vlaggen en sterretjes dat ze eerder had gezien in een boek, vertelt ze. ,,Maar het eerste uur dat hij erop zat, had ik er al spijt van”, vertelt de 54-jarige. ,,In het boek was hij vele malen mooier. Dit was niet wat ik ervan verwacht had.”