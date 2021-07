Dit is Emilio (112), de oudste man ter wereld: ‘Hij geniet van het leven’

De oudste levende man ter wereld is 112 jaar oud en is een Puerto Ricaan. Dat heeft Guinness World Records deze week bevestigd. Emilio - ‘Don Millo’ - Flores Márquez werd op 8 augustus 1908 geboren in Carolina, Puerto Rico.

,,Emilio Flores Márquez is geboren op de achtste dag van de achtste maand in het achtste jaar van de 20e eeuw”, legt Graig Glenday van Guinness World Records uit. De 112-jarige Emilio - bijna 113 dus - is daarmee op dit moment officieel de oudste levende man ter wereld.

75 jaar getrouwd

Als het tweede oudste kind en de eerste zoon van een gezin met elf kinderen begon de Puerto Ricaan al op jonge leeftijd op de suikerrietboerderij van zijn vader te helpen. Hij moest ook meezorgen voor zijn broers en zussen.

Emilio met zijn vrouw Andrea.

Later bleef hij zijn leven wijden aan de landbouw en trouwde hij met zijn vrouw Andrea Perez, de liefde van zijn leven. De twee waren 75 jaar getrouwd en hebben samen vier kinderen gekregen. Andrea stierf in 2010, twee van de kinderen zijn nog in leven. De Puerto Ricaan heeft ook vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Momenteel woont de 112-jarige in Rio Piedras, waar zijn twee levende kinderen, Tirsa en Millito, voor hem zorgen. Een tijdje geleden mocht ‘Don Millo’ thuis zijn officiële recordcertificaat van Guinness World Records in ontvangst nemen. Zijn kinderen poseerden mee voor enkele foto’s.

Overvloed aan liefde

Hoewel de hoogbejaarde man elf jaar geleden - op 101-jarige leeftijd - een pacemaker ingeplant kreeg en door de jaren heen bijna volledig zijn gehoor is kwijtgeraakt, toont hij zich ‘sterk en in goede gezondheid’, zegt zijn familie. Hij geniet ook nog steeds van het leven. Emilio zelf laat weten dat de sleutel tot een lang en gelukkig leven volgens hem is om ‘een overvloed aan liefde te hebben en woede en wrok te vermijden’.

De oudste nog levende vrouw ter wereld is momenteel de Japanse Kane Tanaka (118) uit Fukuoka. Zij werd geboren op 2 januari 1903. De oudste persoon die ooit heeft geleefd, is de Franse Jeanne Calment. Zij werd 122 jaar en 164 dagen oud. De oudste man ooit komt ook uit Japan. Jiroemon Kimura werd geboren op 19 april 1897 en stierf in 2013 op 116-jarige leeftijd.

Emilio Flores Márquez met het certificaat dat bevestigt dat hij de oudste man ter wereld is.

Emilio Flores Márquez met zijn twee nog levende kinderen. Hun leeftijd is niet bekendgemaakt.

