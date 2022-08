Dit zijn de drie verschillende soorten huidtumoren en zo kun je ze herkennen

Reizen met een hernia: ‘Stilstaan of slenteren maakt de pijn alleen maar erger’

Ga je op reis met een hernia? Dan kun je beter de wachtrijen op de luchthaven en urenlange autoritten vermijden. ,,In de auto zitten is zeer belastend voor de rug’’, zegt kinesist Lieven Maesschalck. ,,Kun je er toch niet aan ontsnappen, zorg dan dat je vaak van houding wisselt en regelmatig stopt om even te wandelen.’’

23 augustus