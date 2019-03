Doktersassistent: ‘Moeder gilt en schreeuwt en vader scheldt met kutwijf en kankerhoer’

,,Twee weken geleden nog was er een kindje dat last had van diarree en braken. Ter geruststelling werd er een afspraak gemaakt voor de ouders die zich erg ongerust maakten. Het kindje is nagekeken, er is gezegd: waarschijnlijk is het een virus en we kijken het even aan. Maar de ouders waren het daar totaal niet mee eens. De moeder begon te gillen: ‘Wat is dit voor praktijk?!’ De moeder sloeg met haar paraplu op de balie en naderhand schold de vader de huisarts uit voor: klootzak, vuile homo, kankerleider. Hij betaalde genoeg premie en wilde medicijnen, zo gaf hij te verstaan. De doktersassistente was volgens de vader een kutwijf en een kankerhoer. De dag erna kwam de moeder weer overstuur de praktijk in. Gillend en schreeuwend is ze toen meegenomen door een huisarts om haar gerust te stellen.’’