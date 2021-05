Dominique (26) heeft een chronisch ontstoken schildklier: ‘Ik was altijd moe als kind’

Het is vandaag Wereld Schildklierdag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de niet goedwerkende schildklier omdat schildklierklachten nog te vaak over het hoofd worden gezien. Een schildklieraandoening heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale gevolgen.

De schildklier is een vlindervormig orgaan en bevindt zich direct boven het kuiltje in je hals. Op het moment dat je schildklier goed werkt maakt het orgaan hormonen aan die belangrijk zijn voor de stofwisseling, de groei en geestelijke ontwikkeling. Dit proces zorgt ervoor dat je het warm genoeg hebt als het koud is, energie hebt en niet zomaar zonder reden afvalt of aankomt.

Geen specifieke symptomen

,,Schildklieraandoeningen hebben geen specifieke symptomen”, zegt Dr. Anna Huysse, schildklierexpert en oprichter van Hashimoto.help. ,,Het is daarom vaak lastig een schildklieraandoening vast te stellen, omdat de symptomen ook kunnen duiden op een heel andere ziekte of kwaal zoals een burn-out of een depressie.”

Schildklieraandoeningen komen in verschillende vormen voor: de schildklier kan te snel of te langzaam werken, een afwijkende vorm hebben of een knobbel bevatten. Dominique Thielman (26) was twaalf toen werd vastgesteld dat haar schildklier te langzaam werkt. ,,Ik was altijd moe als kind”, vertelt Thielman. ,,In groep 8 haalde ik vaak het einde van de week niet meer. Dan was ik te uitgeput om op te letten tijdens de les.”

De diagnose: een ontregelde schildklier. Er volgde een periode van bloedprikken om de waarden van haar bloed te testen, waarna medicatie kon worden voorgeschreven en ze zich beter zou moeten voelen. Thielman bleef echter last houden. Verschillende artsen opperden dat het iets psychisch zou kunnen zijn en adviseerden een bezoek aan een psycholoog. Na een rondgang langs allerlei artsen werd uiteindelijk vastgesteld dat Thieleman de auto-immuunaandoening Ziekte van Hashimoto heeft. ,,Mijn lichaam valt mijn schildklier aan en is daardoor chronisch ontstoken.”

Een depressie misschien?

Volgens Huysse komt het vaak voor dat huisartsen alleen het thyroïdstimulerend hormoon testen, deze zogenaamde TSH-waarden geven namelijk aan hoe de schildklier functioneert. ,,Zodra dat in orde is, zouden de klachten moeten stoppen, maar dat is lang niet altijd het geval. Schildklierklachten zijn in meer dan 90 procent van de gevallen terug te voeren op achterliggende auto-immuun problemen. Veel voorkomende klachten zijn dan angst, depressie en paniekaanvallen.” Huysse werd zelf gediagnosticeerd met subclinische hypothyroiditis, een vorm van een te langzaam werkende schildklier, in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door de ziekte van Hashimoto.

Quote De medische wereld is zo rijk aan kennis, toch merk ik dat de verschil­len­de discipli­nes niet goed met elkaar communice­ren Anna Huysse

Ook zij kreeg te horen dat haar bloedwaarden in orde waren. Het moest dus wel iets anders zijn. Een depressie misschien? ,,Ik wist met mijn kennis van psychotherapie zeker dat dat niet zo was. Het voelde ook niet als iets psychisch. Ik was in die tijd bezig met het schrijven van mijn proefschrift, maar ik wist niet meer wat ik las, zo erg was het. Ik snapte de meest simpele zinnen niet meer. Ik had suïcidale gedachten en was angstig.”

Het duurde zeven jaar voordat Huysse uiteindelijk werd gediagnosticeerd met de Ziekte van Hashimoto. Sindsdien doet Huysse onderzoek naar schildklieraandoeningen. ,,De medische wereld is zo rijk aan kennis, toch merk ik dat de verschillende disciplines niet altijd met elkaar communiceren. Een endocrinoloog praat dan bijvoorbeeld niet met een immunoloog, iedereen focust zich op het eigen vakgebied. Wij brengen die inzichten bij elkaar in evidence-based trainingen.”

Leven met een ontstoken schildklier

Thielman weet inmiddels niet beter dan te leven met een chronisch ontstoken schildklier. ,,Het blijft lastig”, vertelt ze. ,,Je kunt er niks tegen doen, de vermoeidheid blijft. Het is belangrijk om goed op jezelf te letten door goed te eten, op tijd te gaan slapen, voldoende te bewegen en gezond te eten, daar gaan mijn klachten niet mee weg, maar het maakt het leven wel iets dragelijker.” Ze vervolgt dat ze zich de ene dag best redelijk voelt, terwijl dat de volgende dag heel anders kan zijn. ,,Ik probeer daarom vooruit te plannen als ik iets leuks wil doen en na een feestje een paar dagen vrij te houden.”

Quote Een schild­klier­aan­doe­ning is niet te genezen. Medicatie helpt, maar lost het probleem niet op Anna Huysse

Een schildklieraandoening is meestal niet te genezen, vertelt Huysse. ,,Hoewel klein, is de schildklier een belangrijk orgaan. Je kunt het als het ware vergelijken met een thermostaat. Als dat kapot is raakt ons hele lichaam ontregelt. Want als je lichaam niet de juiste temperatuur heeft, dan raken andere lichaamsprocessen ook verstoord. Medicatie helpt, maar lost het onderliggende probleem niet op. Vaak blijven mensen klachten houden, omdat de oorzaak zelf niet wordt aangepakt. Het is in veruit de meeste gevallen ons immuunsysteem dat uit balans is.”

Zo’n 700.000 mensen in Nederland hebben een schildklier die niet naar behoren functioneert. De onderzoeker denkt dat de uitdaging is om niet te wachten tot de schildklier helemaal niet meer functioneert, maar om in plaats daarvan zo vroeg mogelijk in te grijpen. ,,Door trainingen kunnen we de kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeteren en het probleem vertragen.”

