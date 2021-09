Door boksen doet het lichaam van Parkinsonpatiënt Koos (74) veel vaker wat hij wil

Vrouwen strijden voor de ‘bevrijding’ van de vulva – de vagina­coach helpt waar nodig

27 augustus Er zit een V-coach in de Indische Buurt in Amsterdam en waxsalons hebben ‘vajacials’ op het menu; de vulva is duidelijk in opmars. Vrouwen strijden voor haar bevrijding – ook met stickers en spiegels.