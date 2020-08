Door corona 5000 kankerdiagnoses minder: ‘Dit kan echt ernstig zijn’

Omdat dit voorjaar door de corona-uitbraak veel reguliere zorg niet beschikbaar was of gemeden werd, zijn er 5000 kankerdiagnoses minder gesteld dan in de voorgaande tien jaren. Voor een deel van de patiënten kan dat ernstig aflopen. Mogelijk is de kanker dan al uitgezaaid of moet er een zwaardere behandeling volgen. ,,Vooral bij patiënten met een ernstig type huidkanker kan dit echt ernstig zijn.’’

Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het risico op een ongunstiger ziekteverloop is het grootst bij de meest agressieve kankervormen. Bijvoorbeeld bij de agressiefste vorm van huidkanker, die melanomen worden genoemd.

Huidkanker

IKNL-woordvoerder Akke Albada: ,,Tussen die 5000 gemiste diagnoses zitten ook mensen met melanomen. Als die diagnose later wordt gesteld kan dat echt ernstig zijn!’’ Ook voor mensen met agressieve tumoren in botten of spieren en het zenuwweefsel, ook bekend als sarcomen, is het laat vaststellen een groter risico. ,,Bij acute lymfeklierkanker en acute leukemie kan het ook al snel verschil maken of een diagnose met vertraging komt’’, aldus het Kankercentrum.

Darm- en borstkanker

De grootste aantallen gemiste diagnoses zitten volgens het IKNL bij darmkanker en borstkanker. ,,Dat is logisch want die bevolkingsonderzoeken hebben stil gelegen’’, verklaart Albada. Omdat die kankersoorten zich vaker traag ontwikkelen, kan het minder ernstig zijn als die diagnoses een paar maanden later worden gesteld.

Hoeveel extra schade zo'n uitgestelde kankerdiagnose de patiënt oplevert, is nog niet duidelijk. ,,We kunnen dat pas op de lange termijn goed analyseren”, zegt Otto Visser, directeur registraties bij IKNL. ,,We zijn voor borstkanker al meer in detail aan het uitzoeken wat de gevolgen zijn. Op basis van die informatie kunnen we leren wat we in de toekomst op het gebied van diagnostiek het beste kunnen doen.”

Vooral in maart, april en mei lag het aantal diagnoses lager. In juni en juli liep het aantal op. ,,Maar bijvoorbeeld het borstkankeronderzoek liep in juli nog maar op 40 procent’’, weet Albada. Doordat er bijvoorbeeld in de screeningsbus voor borstkanker weinig ruimte is, komen er in verband met de coronamaatregelen minder mensen aan de beurt.

Het IKNL betreurt het dat het aantal diagnoses zo fors lager ligt. ,,Dit is zó jammer, we hebben zo’n goed zorgsysteem met vroege diagnostiek en dan zie je dat dit door corona - hoe begrijpelijk ook - toch niet lukt om dat in stand te houden.’’

Het Kankercentrum onderzoekt nu de mogelijkheden om te voorkomen dat bevolkingsonderzoeken - mocht het virus in het najaar weer oplaaien - wederom stil komen te liggen. ,,Aangezien corona nog geen verleden tijd is, moeten we nu kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat patiënten die kanker krijgen geen nadeel ondervinden van corona.’’