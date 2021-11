Doppen in en dromen maar: dit zijn de beste oordopjes

Column Van Streek Het enige waar ik tijdens het metalcon­cert mee bezig kon zijn, was de beste manier om gehoorscha­de te voorkomen

Vraag me niet hoe ik er bij kwam, maar zondagavond stond ik in de kleine bovenzaal van Luxor bij een concert van een metalband. Een vriend - trouwens ook geen metalfan - had me twee jaar geleden meegevraagd, maar toen kwam corona.

12 oktober