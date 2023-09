Drie tot vier kopjes koffie per dag juist goed voor de gezondheid

Wat zegt de wetenschapVeel mensen drinken per dag een of meer kopjes koffie. Maar ze twijfelen ook of dat nou wel gezond is. De wetenschap is er wel uit: koffie is niet alleen ongevaarlijk, het is zelfs goed voor je. Als je het maar op de juiste manier zet, weet voedingsdeskundige Ellen Kampman van Wageningen University.