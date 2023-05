Duits keuringsbedrijf aansprakelijk voor lekkende borstimplantaten: miljoenenclaim van vrouwen

De vrouwen kregen ernstige gezondheidsklachten door lekkende borstimplantaten van de Franse fabrikant Poly Implant Prothèse (PIP). Het Franse Hof van Cassatie - vergelijkbaar met de Hoge Raad in Nederland - acht aansprakelijkheid van het Duitse bedrijf bewezen. ,,TÜV Rheinland is zijn verplichtingen tot controle, voorzichtigheid en waakzaamheid niet nagekomen bij de uitoefening van zijn professionele taak’’, aldus de hoogste rechter.

PIP verkocht sinds 2001 wereldwijd bijna een miljoen borstimplantaten. In 2010 werd bekend dat de fabrikant geen speciale gel voor medische doeleinden gebruikte, maar goedkope industriële siliconen. De implantaten gingen vaak lekken en scheuren, met ontstekingen en fysieke en psychische gezondheidsklachten tot gevolg.

Naar schatting 300.000 vrouwen in 65 landen hadden deze implantaten. Zeker een kwart van de implantaten had gebreken. PIP-directeur Jean-Claude Mas werd veroordeeld tot 4 jaar cel en een boete van 75.000 euro. Hij is inmiddels overleden. Omdat PIP en de Nederlandse importeur Rofil failliet waren, stelden vrouwen TÜV Rheinland aansprakelijk voor de gebrekkige controle.

Potje van gemaakt

Uit interne mails blijkt dat controleurs langs elkaar heen werkten, laks waren en geen idee hadden waar ze op moesten letten. ,,TÜV heeft er een potje van gemaakt’', zegt letselschadeadvocaat Sander de Lang van SAP Advocaten, dat de Nederlandse slachtoffers bijstaat. ,,Al die jaren hebben ze een stempel van goedkeuring erop gedrukt zonder zelf onderzoek te doen.’’

Een borstimplantaat dat verwijderd werd na complicaties.

In 2013 stelde de Franse rechter de eerste groep van 2700 - voornamelijk Franse - vrouwen in het gelijk. Het Hof van Beroep in Aix-en-Provence draaide dat besluit in 2015 terug, ondanks de vele bewijzen. In 2021 stelde het gerechtshof in Parijs de vrouwen alsnog in het gelijk. Nu heeft de hoogste rechter dat vonnis bevestigd.

,,Dit is fantastisch nieuws’’, zegt De Lang. ,,We hebben de afgelopen jaren steeds overwinningen behaald. Dit was de laatste hobbel. De weg ligt open voor schadevergoedingen voor álle slachtoffers.’’ SAP heeft de claims van de Nederlandse vrouwen bijna rond. Die zullen gezamenlijk ingediend worden bij de Franse rechtbank. Onafhankelijke deskundigen gaan de hoogte per slachtoffer bepalen.

300 miljoen euro

Begin dit jaar kregen de eerste dertien vrouwen uit onder meer België, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië al een schadevergoeding toegekend tussen de 7500 en 37.000 euro. Met 20.000 vrouwen uit veertien landen in de procedure kan het totaalbedrag dat TÜV moet betalen oplopen tot boven de 300 miljoen euro.

TÜV ontkent iedere aansprakelijkheid. Het Duitse keuringsbedrijf vindt dat het is misleid door PIP en zegt alleen het kwaliteitssysteem gecontroleerd te hebben en niet de siliconen zelf. Letselschadeadvocaat De Lang: ,,PIP heeft veel geld verdiend aan vervuilde siliconen. TÜV ontkent dat ze dat wist, maar ze hadden het kunnen weten. Dan hadden ze onderzoek moeten doen en dat is niet gebeurd.’’

Een boze gedupeerde spreekt PIP-directeur Jean-Claude Mas aan als hij in 2015 arriveert bij de rechtbank in Aix-en-Provence.

