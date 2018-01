Duizenden patiënten met longziekte vaker thuis behandeld

Aan de proef nemen komend jaar zo’n drieduizend patiënten met de ongeneeslijke longziekte COPD deel, oplopend naar tienduizend man in drie jaar tijd. Zij vullen wekelijks tot maandelijks thuis een medische vragenlijst in via een app. Deze wordt rechtstreeks naar de specialist in het ziekenhuis gestuurd. Wanneer het systeem opmerkt dat de patiënt meer klachten heeft, wordt direct een videoverbinding met het ziekenhuis geregeld.



Het thuistesten scheelt de zieke gemiddeld vier tot acht bezoekjes aan het ziekenhuis per jaar. ,,En dat is winst. De ritjes naar het ziekenhuis kosten de patiënt, die vaak moe en kortademig is, heel veel energie,” zegt Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis. De zorgverzekeraar is de voortrekker van het thuismeet-systeem en maakt het grote experiment morgen bekend tijdens de nationale e-healtweek.