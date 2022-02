Dunya is aseksueel en op zoek naar een partner: ‘Er zijn mensen die mij behandelen als circusattractie’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week gaan we niet in op hoe je omgaat met een ziekte, maar bespreken we hoe het is om een andere seksuele geaardheid te hebben. Dunya Vermaat (37) is aseksueel en deelt haar verhaal.

Aseksualiteit is geen ziekte, stoornis of aandoening, maar een geaardheid. Helaas zijn er nog steeds veel vooroordelen en misvattingen over. Ook kan het soms lastig zijn om als partner met aseksualiteit om te gaan. „Aseksualiteit is het niet ervaren en niet voelen van seksuele opwinding ten opzichte van een ander. Dit betekent dus niet dat aseksuele personen helemaal geen seksuele gevoelens kunnen ervaren,” legt seksuoloog Nynke Nijman uit.

Je bent niet noodzakelijk aseksueel als je geen zin hebt in seks. Naast stress en vermoeidheid, zijn er allerlei andere lichamelijke en geestelijke oorzaken die invloed hebben op je libido. De meeste Nederlanders hebben niet meer dan drie keer per maand seks. Toch zijn de meeste mensen heel tevreden over hun seksleven. (Bron: Allesoverseks.be en Rutgers).

Er zijn verschillende vormen van aseksualiteit. „De één heeft bijvoorbeeld wel behoefte aan soloseks voor de fysieke ontlading, anderen hebben behoefte aan contact zoals knuffelen en sommigen hebben helemaal geen behoefte aan seks.”

Vermaat: „Ik heb geen behoefte aan seks met een ander, maar ben wel op zoek naar iemand om een relatie mee op te bouwen. Soms krijg ik veel begrip voor mijn situatie, anderen laten het afweten en er zijn mensen die mij behandelen als een circusattractie.”

‘We denken altijd maar dat iedereen seks leuk vindt’

„We denken altijd maar dat iedereen seks heeft en dat iedereen seks leuk vindt. Dat is een norm die we onszelf hebben opgelegd.” Volgens Nijman hoort aseksualiteit daar ook bij: „Het wordt tijd dat we daar verandering in brengen.”

Quote Als partner is het vooral belangrijk om vragen te stellen in plaats van te oordelen Nynke Nijman

Het delen van persoonlijke dingen over jezelf is altijd lastig, helemaal als je net met een nieuw iemand bent gaan daten. „Je moet je er comfortabel bij voelen om met iemand te delen dat je aseksueel bent. Als partner is het dan vooral belangrijk om vragen te stellen in plaats van te oordelen.”

Verder zegt Nijman dat het belangrijk is het niet als een persoonlijke afwijzing te zien als je aseksuele partner geen seks met je wil hebben. „Het is goed om te beseffen dat het niet aan jou ligt.”

Opmerkingen die je niet moet maken

Vermaat kreeg vanuit haar omgeving opmerkingen als: ‘wacht maar, je bent de ware nog niet tegengekomen’ en ‘als wij seks hebben praat je wel anders’. Die opmerkingen moet je juist niet maken. „Zeg niet: ik wil seks hoe gaan we dat oplossen? Maar vraag naar de behoeftes van een ander. Zo voorkom je dat je elkaars grenzen overschrijdt. Als je samen vastloopt kun je de hulp inschakelen van een professional", aldus Nijman.

Accepteren is belangrijk

„Het begint met accepteren dat seks niet per se onderdeel hoeft te zijn van een goede relatie. Je kunt lust en liefde van elkaar loskoppelen, bijvoorbeeld door te knuffelen of door het uitspreken van je gevoelens voor elkaar. Aseksualiteit kun je niet oplossen of veranderen, wel kun je het bespreekbaar maken.”

Wat vindt Vermaat van het advies? „Ik houd heel erg van knuffelen en het is niet zo dat ik de ander afwijs omdat ik geen zin heb in seks. Ik erken juist mijn eigen gevoelens en grenzen. Echte intimiteit en verbinding op zielsniveau is voor mij meer dan alleen het lichamelijke en het fysieke.”

