Een 55-jarige Chinese man was exact twee jaar geleden ‘coronapatiënt nul’

Als de man in Hubei, de provincie waar de latere coronahotspot Wuhan in ligt, bij de dokter komt, gaan er nog geen alarmbellen af. Hij heeft een longontsteking, oorzaak dan nog onbekend. Van corona heeft nog niemand gehoord. Pas later, als onderzoekers terug gaan zoeken, bestempelen de Chinese autoriteiten de man als ‘Covid-patiënt zero’- patiënt nul, volgens de South China Morning Post. Een ‘titel’ die overigens nog niet is bevestigd door onafhankelijke wetenschappers: mogelijk waren er in september 2019 al besmettingen.

In de weken na die zeventiende november melden zich in China nog tientallen mensen met vergelijkbare klachten bij artsen. Ze worden behandeld voor klachten als hoge koorts, hoesten en ademhalingsproblemen. Dokters in Wuhan ontdekken begin december dat er sprake is van een nieuw virus, Sars-CoV-2. Ze werken met een surveillanceprotocol sinds de Sars-uitbraak van 2002, om snel een patroon te vinden als er meerdere patiënten zijn die opduiken met een longontsteking met onbekende oorzaak.

Op 8 december wordt officieel de eerste coronapatiënt geregistreerd door de Chinese autoriteiten. Het land slaat publiekelijk pas eind december alarm, als er al 266 mensen medische hulp hebben gezocht. Inwoners van Wuhan wordt geadviseerd een mondkapje te dragen en drukke plaatsen te vermijden, al is dan nog niet zeker dat het virus zich van mens op mens verspreidt.

Volgens wetenschappelijk tijdschrift New Scientist identificeren de Chinese autoriteiten Covid 19-gevallen eerst alleen als ze een longontsteking hebben en de beruchte Huanan markt hebben bezocht, waar dieren - waaronder vis en vleermuizen - worden verhandeld. Daardoor zouden veel milde, vroege besmettingen zijn gemist en kon het virus zich razendsnel verspreiden.

Slachtoffers

Op 31 januari 2020 duikt het virus voor het eerst op in Italië. Op 27 februari van dat jaar wordt de eerste positief geteste Nederlander gemeld en op 6 maart overlijdt de eerste landgenoot. Vijf dagen later is er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel sprake van een pandemie die in vrijwel elk land op aarde slachtoffers heeft gemaakt. Nu, twee jaar na de 55-jarige zieke man uit Hubei, staat de teller op bijna 254 miljoen officiële besmettingen en 5,1 miljoen doden.

En nog altijd is de vraag of patiënt nul wel echt de eerste was. Waar en wanneer is het coronavirus op mensen overgesprongen? Ging het van dier op mens, via de immens grote en drukke markt in Wuhan? Of is er toch een link met een lab in die Chinese miljoenenstad, waaruit het virus zou zijn ontsnapt? Virologen achten de kans klein dat het mysterie van de uitbraak van de pandemie ooit nog wordt opgelost.

