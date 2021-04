Een bijzondere les over geluk voor mbo-studenten

,,Gelukskunde. Ik wist ook niet dat het bestond. Sterker nog: ik heb het zelf bedacht.’’ Zo’n honderd mbo-studenten van de School voor Gezondheidszorg en Welzijn hangen muisstil aan de lippen van Mirjam Spitholt, gastdocent in geluk. Niet in een collegezaal, maar in het Amersfoortse theater Flint.

Geluk is voor iedereen iets unieks. Maar wat dat dan precies is, dat moet je leren herkennen. Grote boosdoener is ‘Karel’ – het stemmetje dat bij iedereen probeert het geluksgevoel te saboteren. Zie hier de boodschap van Spitholt in een notendop. Te ingewikkeld en te abstract voor 17- en 18-jarige mbo’ers? Niet dus.

In een wervelende spraakwaterval van anderhalf uur neemt de geluksdeskundige de zaal mee in haar gedachten. Haar dosis humor doet het goed bij de studenten. ,,Misschien erger je je wel aan mijn accent. Ik kan er ook niets aan doen dat ik uit Twente kom. Dompel je maar onder in mijn verhaal, zoals je dat ook doet als je naar muziek luistert. Dan heb je ook geen behoefte aan pauze tussendoor.’’

De toekomst

Volgens Spitholt plaatsen mensen geluk vooral in de toekomst. ,,Als je vriendje je weer terug wil. Dat gratis biertje dat je in het vooruitzicht wordt gesteld. Ja, dan kan je weer gelukkig zijn. Denk je. En natuurlijk vooral als corona weer voorbij is. Daarom ook zijn we allemaal wild op De Jonge die onderhand moet opschieten met die vaccins. Want ná die pandemie zijn we weer gelukkig. Toch? Ik ben in deze tijd ook regelmatig van het padje af, maar als ik nu niet gelukkig ben, ben ik het straks ook niet. Dan heb ik wel weer iets anders om over te zeiken.’’

De herkenbaarheid is op de gezichten van haar toehoorders af te lezen. De 16-jarige Sil Freriks komt vooral luisteren omdat een vriend van hem ook ging. Eindelijk een uitje waar je in een ochtend ruim honderd leeftijdsgenoten tegelijk ziet. Dat was alweer even geleden. ,,Niet alles wat ze zegt begrijp ik, want soms gebruikt ze ook moeilijke woorden. Maar haar boodschap dat we samen de wereld mooier maken, spreekt me aan.’’

En precies dat is de reden dat directeur Marjan Hoogebeen van de School voor Gezondheidszorg en Welzijn de spreekster wilde strikken. Om de studenten een hart onder de riem te steken in deze tijd waarin corona het leven voor een flink deel bepaalt. Een stevige les gelukskunde is dan een mooi cadeautje. Voor wie daar zin in heeft overigens, want ‘verplicht is het niet en een cijfer krijg je er niet voor’, zoals Spitholt nog maar even benadrukt.

Je eigen lichtpuntje

Een doordenkertje van de geluksspecialist: ,,Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt als jij het deelt. Als verzorgenden en verpleegkundigen in opleiding kun je het lichtpuntje voor anderen zijn. Wat blijft er hangen? Dat je iemand zijn medicijnen op tijd geeft. Of de stralende persoon die je bent? Durf te shinen en laat je niet overschreeuwen door de negatieve gedachten van ‘Karel’, dat stemmetje dat zegt dat je nooit genoeg bent.’’

,,Die boodschap blijft wel hangen’’, reageert student verpleegkunde Neslihan (19). ,,Dat ikzelf dat lichtpuntje kan zijn, had ik nooit zo beseft.’’

,,Het is echt heel interessant om te horen dat je je eigen geluk kunt creëren en dat je negatieve gedachten je daar vaak in tegenhouden. Daar heeft ze wel gelijk in. Het is helemaal niet nodig om negatief over jezelf te denken’’, vindt Sanne Springerling (23), student tweetalig onderwijsassistent.

Als het aan mbo Amersfoort ligt wordt Flint vaker het toneel van interessante gastcolleges. ,,Met stoeltjes op afstand en goede organisatie kan er meer dan je denkt. Namen uit de wereld van muziek en televisie zijn al gevallen. Bijvoorbeeld voor een gastcollege aan studenten economie en ondernemen.’’