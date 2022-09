Een gebroken hart? Zo ga je om met liefdesverdriet

Veel mensen krijgen er mee te maken in hun leven en er zijn meer dan duizenden liedjes en films over gemaakt: liefdesverdriet. Als je hart gebroken is dan wil in het begin vaak niets liever dan dit weer lijmen. Maar hoe help je iemand met liefdesverdriet en wat moet je vooral niet doen? Liefdesverdriet-expert Hester Schaart geeft tips.

„Het is een mentale toestand waar je in terecht komt als je een liefde hebt verloren als gevolg van een relatiebreuk”, legt Hester Schaart, psycholoog gespecialiseerd in liefdesverdriet, uit. „Tijdens liefdesverdriet ervaar je veel verschillende emoties. Het verdriet om de verbroken relatie gaat gepaard met gevoelens van angst, onzekerheid en stress. Daarnaast kunnen ook lichamelijke klachten optreden als slapeloosheid, meer of minder eetlust en het niet kunnen concentreren.”

Liefdesverdriet is ook een vorm van rouwverwerking. „Heb jij of heeft iemand in je omgeving liefdesverdriet, dan wil je niets liever dan dat gevoel wegnemen of weten hoe lang je nog verdrietig zult blijven. Dat kan een machteloos gevoel geven, maar helaas is er geen standaard antwoord op hoe lang liefdesverdriet kan duren. Wel is het zo dat het vaak langer duurt als de relatie op een pijnlijke manier is geëindigd, door bijvoorbeeld ontrouw.”

Luister ook de podcast Over de Liefde via Spotify of iTunes. Of beluister de laatste aflevering hier:



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geef iemand de ruimte

Over het algemeen zijn vrouwen sneller geneigd om direct het verdriet te voelen. Daardoor kunnen zij zich sneller somber en angstig voelen. „Mannen lijken op het eerste gezicht vaak te doen alsof het prima gaat, ze hebben minder zin om erover te praten en willen het probleem vaak oplossen door afleiding of een nieuwe partner”, zegt Schaart.

Quote Probeer in het begin nog even weg te blijven uit de oplossings­sfeer en laat iemand vooral veel praten Hester Schaart

Iemand met liefdesverdriet help je door vooral veel te luisteren. „Stel vragen en laat je eigen mening over de ex en de relatie achterwege. Dus geen dooddoeners als ‘je ex was toch een sukkel’. Voor het verwerken van het verdriet, kan het helpen als iemand de ruimte krijgt om zijn verhaal te delen.”

Stoppen met idealiseren

„Probeer in het begin nog even weg te blijven uit de oplossingssfeer en laat iemand vooral veel praten. Stel open vragen als: waar wil je naar terug? Wanneer doet het het meest zeer? Hoe ga je met je verdriet om als je alleen bent? En op welke manier kan ik je helpen?”

Wat als iemand zijn ex maar blijft romantiseren? „Dat is vaak een gevolg van de verslavingstactiek van ons brein. Het zorgt ervoor dat we alleen de leuke dingen onthouden en de vervelende momenten vergeten. Waardoor het lijkt alsof de relatie alleen maar geweldig was.” Volgens Schaart kan het helpen door wel naar die minder leuke kanten te vragen. „Het kan zorgen voor afstand en iemand helpen te stoppen met idealiseren.”

Blijf weg van sociale media

Even gluren op de Instagram-pagina van je ex kun je volgens de liefdesverdrietpsycholoog beter niet doen. „Blokkeer alles op sociale media, één foto kan al allerlei gevoelens naar boven halen. Stel je ziet dat je ex vrolijk aan het dansen is, terwijl jij moedeloos in bed ligt, dan versterkt dat alleen maar het gevoel van afwijzing. Misschien voelt je ex zich ook wel rot, maar dat zie je niet op sociale media.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.