Een ongelukje leidde tot een amputatie, nu wil Mirjam (39) weer hardlopen, met een blade

Hemd van het Lijf Marijn Frank wordt snel dronken: ‘Na twee glazen begin ik al te wankelen’

15 mei In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Als vaste verslaggever van Keuringsdienst van Waarde weet tv-presentator Marijn Frank (38) veel over wat gezond is en wat niet. Ze traint voor een marathon om de dood van haar beste vriendin te verwerken en maakt daar een film over: Overgave.