Eén op de vijf zonnebrandsprays biedt te weinig bescherming

Allergenen

Bij de sprays van Etos, Lancaster, Ladival en Lucovitaal zorgden specifieke allergenen of hormoonverstorende stoffen voor een lager testoordeel. De sprays van P20 en Louis Widmer bevatten zelfs een hormoonverstorend ingrediënt dat de EU afraadt in sprays en deze werden daarom uitgesloten van de test.



De sprays van Garnier en Vision kwamen het gunstigst uit de test en ook de spray van Kruidvat kreeg een bijzondere notering. De volledige lijst van geteste crèmes is te vinden in de Consumentengids van juni of via de website van de Consumentenbond.



Vorig jaar deed de Consumentenbond al onderzoek naar zonnebrandcrèmes. Ook die bleken lang niet altijd de beloofde bescherming te bieden. Opvallend was dat vrijwel alle goedkopere middelen beter presteerden dan de duurste.