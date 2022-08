Eenzaam in de zomer: ‘Loeren hoe geweldig anderen het met elkaar hebben helpt niet’

Siamese tweeling met gemeen­schap­pe­lijk brein succesvol van elkaar gescheiden

Na twee operaties van in totaal 33 uur zijn artsen erin geslaagd de Siamese tweeling Bernardo en Arthur Lima van elkaar te scheiden. Dat op zich was al een hachelijke onderneming, maar het feit dat de tweeling verbonden was via hun schedel en hersenen maakte de situatie extra delicaat. Het gaat om de oudste tweeling waarbij zo’n operatie succesvol is uitgevoerd.

