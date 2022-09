Eerste zorgpremie volgend jaar bekend: kosten stijgen met zo'n 10 euro per maand

DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die naar buiten komt met de nieuwe zorgpremie voor het komende jaar. Ingewijden meldden eerder deze maand dat de premies voor veel verzekerden met ruim 10 euro per maand omhoog gaan. De stijging is vooral het gevolg van de loonstijging en andere prijsstijgingen in de zorgsector. De doorsnee basispremie kan na de stijging uitkomen op ongeveer 137 euro per maand.