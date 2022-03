Eindelijk reanimatiepoppen met borsten: ‘Door schaamte gaan er nu vrouwen dood’

Wie zich aanmeldt voor een reanimatiecursus, krijgt steevast een mannelijke romp voor zich, waarop de techniek geoefend kan worden. Tot nu, want sinds een kleine maand krijgen de cursisten van Marjolijn Rodenburg ook de opdracht om een pop met borsten te redden van een denkbeeldige hartstilstand. Een belangrijke ontwikkeling voor de overlevingskansen van vrouwen, die op LinkedIn luid wordt toegejuicht.

,,Annies waren de eerste reanimatiepoppen”, vertelt Rodenburg, CCU-verpleegkundige (hartbewaking) en oprichter van haar eigen bedrijf ‘Reanimeren kun je leren’. ,,Maar ze werd al snel vervangen, omdat de pop veel te zwaar was.” Een lichtere, mannelijke romp kwam er voor in de plaats – tot op de dag van vandaag de standaard.

Maar niet in de klassen van Rodenburg, die haar cursisten sinds enkele weken ook op torso’s mét borsten laat oefenen. Toen de verpleegkundige de mogelijkheid ontdekte om eindelijk losse borsten te bestellen die de mannelijke romp omtoveren tot een vrouwelijk proefpersoon, sloeg ze meteen toe. ,,De cijfers tonen aan dat vrouwen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis veel minder vaak worden gereanimeerd dan mannen. Daar moet verandering in komen.”

Tussen de borsten

Rodenburg legt uit waarom leken in het dagelijkse leven minder vaak te hulp schieten als een vrouw neervalt. ,,Bij vrouwen zet je je handen gewoon op dezelfde plek neer als bij mannen wanneer je de reanimatie start, alleen is dat toevallig tussen de borsten. Voor veel mensen een drempel, vanwege de intimiteit. Het blijkt dat velen het simpelweg niet durven, en van reanimatie afzien.” En dat gaat direct ten koste van de overlevingskans van de vrouw. ,,Daarom is het ontzettend belangrijk dat we gaan oefenen met reanimatiepoppen met borsten, zodat cursisten er gewend aan raken en de schaamte verdwijnt.”

Ook de extra handeling van het losknippen van de bh kan op de nieuwe poppen beter worden geoefend, licht Rodenburg toe. ,,Tijdens de cursus leer je dat je de bh van de vrouw moet losknippen wanneer je de elektroden van het AED-apparaat bevestigt; je hebt een vrij lichaam nodig en de metalen bh-beugel is gevaarlijk.” Ook dat deel – het losknippen en verwijderen van de bh – roept gêne op. ,,Maar het is simpelweg noodzakelijk, dus ook dat is belangrijk om te oefenen op een lichaam dat ook daadwerkelijk borsten heeft.”

Volledig scherm Marjolijn Rodenburg met een reanimatiepop met borsten. © Marjolijn Rodenburg

Mannelijke standaard

Tegelijkertijd brengen de bevestigbare borsten de medische verschillen tussen mannen en vrouwen onder de aandacht, stelt Rodenburg. ,,Het is inmiddels algemeen bekend dat de man altijd als de medische standaard wordt genomen. Daardoor worden veel klachten van vrouwen niet herkend. Zo zijn de symptomen van een hartinfarct bij vrouwen (nek-kaakpijn, braken, buikpijn, moe, kortademigheid) anders dan bij mannen, iets wat velen niet weten.”

,,Ook vermoeden omstanders bij vrouwen sneller dat zij flauwvallen in plaats van aan hartproblemen te denken”, gaat de verpleegkundige verder. ,,Door met mannelijke én vrouwelijke poppen te oefenen, komen de verschillen tussen mannen en vrouwen in alle facetten onder de loep te liggen. Zo moedigen we de dialoog aan.”

Eye-opener

Door het nieuws op LinkedIn te delen, hoopt de verpleegkundige dat andere opleidingscentra na het zien van haar bericht de borsten ook in huis halen. ,,Tegen hen zou ik willen zeggen: haal ze nou, die borsten. We kunnen veel meer vrouwenlevens redden. Ik zie al veel bedrijven getagd worden onder mijn post, dus dat is een goed begin.”

Van de reacties onder haar bericht viel Rodenburg naar eigen zeggen echter bijna van haar stoel; de post heeft de tienduizend likes inmiddels aangetikt en een week later zijn mensen in de comments nog steeds niet klaar met taggen en reageren. ,,Ik schrok echt. Ik had het ook op Facebook gedeeld, maar op LinkedIn blééf het maar doorgaan. Ik denk dat het een soort eye-opener is voor mensen.”

Maar niet alleen op het online platform zijn de poppen een hit. Ook in haar klassen – de eerste lessen met de vrouwelijke poppen hebben inmiddels plaatsgevonden – ziet Rodenburg enthousiasme. ,,Iedereen zegt: waarom hebben we hier nooit eerder mee geoefend? De meerderheid is positief en vindt het fijn. Mijn gevoel zegt dat die gêne zo verdwenen is.”

