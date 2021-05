Shifts van acht uur maken en tegelijkertijd informatieve TikToks voor tienduizenden kijkers maken: Elbert, beter bekend als Ambulance Elbert, doet het. Een maand geleden startte hij zijn account, waar volgers vragen stellen over het werk als ambulancebroeder. Een maand later is hij met al ruim 15.000 volgers gegroeid: ,,Dit was totaal niet de bedoeling, maar het is aardig ontploft”.

Ambulancewerk

,,Ik doe het werk in de ambulance al zo’n vijftien jaar”, vertelt Elbert. ,,Het is super dankbaar werk en ik vind het heel leuk om in contact te zijn met mensen. Het is erg afwisselend en als je aankomt kan je mensen gelijk tot dienst zijn. Je kan het verschil maken. Natuurlijk zie je ook veel ellende, maar dat probeer je wel zo veel mogelijk af te sluiten als je thuiskomt.”

Toch lukt dat de laatste niet altijd. Sommige meldingen blijven je voor altijd bij. Bij Elbert vooral als het gaat om kinderen. ,,Er was een kerstperiode een aantal jaren terug, waarbij ik in een maand tijd vier keer een auto-ongeluk met dodelijke afloop meemaakte. Vier kinderen. Dat is mij toen niet in de koude kleren gaan zitten en ik heb echt wel even een pauze moeten nemen daarna.”

Quote Het is super dankbaar werk en ik vind het heel leuk om in contact te zijn met mensen Ambulancebroeder Elbert

TikTok biedt afleiding van werk

Een maand geleden startte Elbert zijn TikTokaccount. Tegenwoordig biedt het platform afleiding, om tussen de meldingen door lastige situaties te kunnen verwerken. Toch downloadde hij de app niet met deze reden. ,,In eerste instantie deed ik dat om mijn zoontje (11) een beetje in de gaten te kunnen houden. Je hoort toch dat er vervelende dingen gebeuren op social media en ik wist niet wat het inhield, dus besloot ik het op mijn telefoon te zetten.”

En al snel was Elbert verkocht. Hij raakte in contact met mensen en maakte online vrienden. ,,Het allerleukste aan TikTok vond ik, en dat vind ik nog steeds, het contact met de mensen.” Maar zijn kleine filmpjes gingen niet bepaald ‘viral’, totdat hij een anekdote over zijn werk vertelde. ,,Iemand stelde een vraag over mijn werk, die ik vervolgens beantwoordde. Toen was het hek van de dam. Mensen bleven maar vragen stellen en nu zit ik hier. Het is sindsdien nooit meer gestopt, echt geweldig!”

Bekijk hieronder een TikTok van Elbert over zijn heftige werk:

Snelle groei van volgers op TikTok

Voordat Elbert het wist, had hij opeens 17.000 volgers. Terwijl dat er vorige maand nog ‘slechts’ tweeduizend waren. Enorm leuk, natuurlijk. Maar er komen ook nadelen bij dit ‘succes’ kijken, aldus Elbert zelf. ,,Ik vind het contact met de kijker het allerleukste aan TikTok. In het begin beantwoordde ik élke vraag, maar dat is nu helaas niet meer mogelijk. Het gaat soms zo hard, dat ik het allemaal niet meer bij kan houden.”

Deze groei overschaduwt het plezier van Elbert op het platform echter niet. Hij vindt het namelijk super leuk dat hij aan een groot publiek zijn verhalen kan vertellen. Zijn allerbeste TikTok? Dat vindt hij een filmpje over pesten. ,,Iemand vroeg naar mijn ergste gebeurtenis en ik moest gelijk denken aan een melding van een meisje dat zelfmoord had gepleegd, omdat ze werd gepest. Tijdens het opnemen van dit filmpje raakte ik ook wel een beetje geëmotioneerd. Als ik met dat filmpje één pester heb kunnen laten stoppen, zou dat al super zijn.”

Held op TikTok? We doen gewoon ons werk

Inmiddels is Elbert ook binnen de ambulanceteams bekend met zijn TikToks. Zijn collega’s vinden het hartstikke leuk dat hij dit doet, maar krijgt soms ook gekke gezichten. ,,Sommige collega’s denken: ‘Huh, dat is toch een app voor kinderen?’, maar eigenlijk is iedereen positief. Soms krijg ik wel te horen dat ze mijn nieuwe video gezien hebben en het leuk vonden. Dat is natuurlijk top om te horen.”

Elbert wil nog wel een paar dingen benadrukken, bijvoorbeeld dat hij het niet voor de volgers doet. Maar vooral om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Erkenning krijgen is leuk, maar niet altijd terecht, vindt hij. ,,Mensen roepen online al snel: je bent een held! Nou, dat zijn we niet. We doen ons werk. Burgers die ter plekke eerste hulp verlenen en ons bellen. Zonder hen zouden wij niet eens meer hoeven te komen, omdat het te laat is. Zij zijn de helden.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.



Bekijk onze video's over TikTok: