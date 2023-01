Eline (24) heeft trombose: ‘Las alleen maar verhalen over steunkousen en overleden bejaarden’

Voor veel jonge mensen is trombose een ver-van-hun-bed-show. Bij deze aandoening, waarbij bloedstolsels in een bloedvat ontstaan en ernstige gevolgen kunnen hebben, wordt vaak gedacht aan oudere mensen. Eline Boer (24) die op haar 15de deze diagnose kreeg, voelde zich daardoor erg onbegrepen: ‘Op internet kwam ik alleen maar verhalen over steunkousen en overleden bejaarden tegen.’

Eline Boer was 15 jaar, zat in 4 havo en had twee weken thuis op bed gelegen door een zware longontsteking. Net toen ze dacht dat ze wel weer naar school kon en op wilde staan, schoot er een enorme pijnscheut door haar linkerbil. ,,Het leek wel spierpijn, maar dat kon niet, want ik had twee weken niets gedaan.” Toen ze even later de trap op liep, ging letterlijk het licht uit.

,,Alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Alles werd zwart, ik voelde een druk op mijn borst, alles begon te tintelen, zelfs mijn tong en mijn gehemelte. Het volgende wat ik weet, is dat ik op de rand van mijn bed zat waar mijn 12-jarig broertje een glas water in mijn gezicht had gegooid. Even later belde mijn moeder 112.”

Met bloedverdunners naar huis

Vier dagen lag ze op de IC, waar ze weinig van heeft meegekregen. ,,Eerst werd door artsen aan diabetes gedacht, tot mijn moeder hun vertelde dat ik net met de pil was begonnen.” Hoe zeldzaam ook op haar leeftijd, ze bleek trombose te hebben. In het geval van Boer was het waarschijnlijk de ongelukkige samenkomst van én de pil, én een erfelijke stollingsafwijking, én de twee weken bedlegerigheid door de longontsteking, alle drie factoren die trombose kunnen triggeren.

Volledig scherm Eline Boer. © Privebeeld

Uiteindelijk kon ze met bloedverdunners naar huis. Wel was haar herhaaldelijk verteld hoeveel geluk ze had gehad en dat ze door het oog van de naald was gekropen. Dat vond ze erg beangstigend, want de gedachte dat ze nog steeds elk moment kon overlijden, bleef maar door haar hoofd spoken. Ze heeft alles rondom trombose daarna verdrongen. ,,De informatie die ik vond, wakkerde mijn angst alleen nog maar meer aan. Ik leek de enige jonge persoon die dit had en ik las de ergste horrorverhalen. De mentale klap heeft me zeker het meest geraakt.”

Feest der herkenning

Toen ze wat ouder werd, besloot ze haar verhaal van zich af te schrijven en haar studie journalistiek sloot ze af met een onderzoek naar trombose onder jongere vrouwen. ,,Het was een warm bad en een feest der herkenning. Hoe anders onze verhalen ook waren, we begrepen meteen hoe de ander zich voelde en hoe eenzaam het ziekteproces was geweest.

Met één van haar bronnen ontstond het plan om het platform Tromboseoverlevers op te richten. ,,Hoe klein we ook begonnen, we werden meteen overspoeld met reacties van jonge vrouwen en ook enkele mannen die erg blij waren dat ze zich eindelijk begrepen voelden.”

Tips van ervaringsdeskundige Boer: • Je bent absoluut niet alleen. Op ons platform Tromboseoverlevers ben je welkom voor informatie of een praatje met lotgenoten. • Doe goed onderzoek naar de oorzaak en blijf net zo lang gesprekken aanvragen met de specialist tot je antwoord op je vragen hebt. Wees niet bang dat je tot last bent. • Tromboseherstel gaat met pieken en dalen. Het is oké als je een keer een terugval hebt. • Vier elke ‘verjaardag’ van je diagnose. Reflecteer op hoe ver je inmiddels bent gekomen. Kon je eerst maar amper opstaan, dan kun je nu misschien alweer een uur wandelen. • Zoek mentale steun. Dit kan ook online, bij de huisarts of diens praktijkondersteuner. Vaak nog gratis ook. Op ons platform hebben we een handig overzicht gemaakt.

Marcel van de Ree (56), internist-vasculair geneeskundige in Diakonessenhuis Utrecht legt uit dat iedereen een ziekteproces anders beleeft. ,,De een gaat er nuchter mee om, de ander heeft er mentaal erg last van. Niet iedereen krijgt standaard een afspraak bij de psycholoog. Wat wij wel bieden is een uitgebreid consult om vragen aan mij en de verpleegkundig specialist te stellen. Ook mogen patiënten altijd hun contactpersoon van het ziekenhuis bellen.”

Draag steunkousen

Hij begrijpt dat het voor jonge mensen bevreemdend kan zijn deze diagnose te krijgen. ,,Ondanks dat ik zelf veel jonge vrouwen zie ik in mijn praktijk, komt het bij hen veel minder vaak voor dan bij oudere mensen. Ter vergelijking: een vrouw van 18 heeft een kans van 1 op 10.000 om het te krijgen. Bij een vrouw van 80 is dat 1 op 100.”

Hij legt uit dat het, zeker bij jonge mensen, vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, omdat de pil en zwangerschap factoren zijn die trombose kunnen triggeren. Daarnaast vormen infecties, covid, blessures, gips, lang in dezelfde houding zitten, operaties en kanker een risico.

,,Ik snap dat mensen steunkousen met oude mensen associëren, toch is het enorm belangrijk om ze te dragen. De compressiekousen kunnen voorkomen dat er later complicaties optreden. Zonder kousen houdt de helft last van pijn, zwelling, jeuk en vermoeidheid in het been. Met het dragen van kousen heeft slechts een kwart nog last. Juist bij jonge mensen loont het om ze te dragen, zij hebben nog een heel leven voor zich.”

Tips van dokter Van de Ree: • Schrijf je vragen op voor de dokter. • Als je pillen op zijn, zorg dan dat je nieuwe krijgt. Dat kan ook telefonisch of online. • Als je de informatiefolder kwijt bent, kun je die altijd online terugvinden. • Draag de kousen echt! Ze voorkomen veel klachten later in je leven. • Trombose is niet niets, neem het wel serieus. Neem de adviezen uit de folder ter harte, ze geven je duidelijkheid en houvast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid: