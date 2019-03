‘Elke dag telt bij veel te vroeg geboren baby's’

In totaal worden er in Nederland ieder jaar zo’n 15.000 baby’s geboren die minder dan 37 weken in de baarmoeder hebben doorgebracht. Hoe langer de zwangerschap duurt, hoe groter de overlevingskansen zijn. Vanaf 24 weken is een baby levensvatbaar. De pasgeborene heeft dan wel extra verzorging nodig. De helft van de baby’s, die vanaf 24 weken ter wereld komen, overleeft. ,,De kleinste baby’tjes die wij verzorgen wegen maar rond de vijfhonderd gram’’, vertelt Van Heijst. ,,Dat is ongeveer een zesde van het gewicht van een voldragen pasgeboren baby.’’ In deze gevallen telt elke dag, want bij zulke jonge kinderen zijn belangrijke organen, zoals de hersenen, nog niet volgroeid.

Ontwikkeling

Kwaliteit van leven

Er zijn landen waar ook baby's van jonger dan 24 weken in leven worden gehouden. In Nederland is juist bewust voor deze grens gekozen. ,,Er is ergens een ondergrens waarop we de onrijpheid van kinderen niet meer kunnen behandelen. Dat gaat onze kennis en kunde te boven.’’ Ook wordt rekening gehouden met de kwaliteit van leven dat voor zo’n te vroeg geboren kindje in het verschiet ligt. ,,Als je de kinderen behandelt en ze overleven, dan wil je ook dat ze een goede kwaliteit van leven hebben. Ze moeten zich goed kunnen ontwikkelen en je wilt niet dat later in hun leven complicaties optreden, zoals bijvoorbeeld ernstige longschade of blindheid.’’