Erwin genas van dwangstoornis: ‘Ik had ineens zeeën van tijd’

Lotte (33) lag na verkeerson­ge­luk in de kreukels: ‘Ben geen Oprah, maar wil wel mensen inspireren’

12 september De auto schepte haar in volle vaart. Met fiets en al vloog Lotte van Trigt met een ijselijke kreet door de lucht. Maar het was juist de stilte toen ze op het asfalt was beland, die haar zusje door merg en been ging. Wonderwel overleefde Lotte het ongeluk. Sterker nog, nu vijftien jaar later bereidt ze zich voor op haar tweede Ironman binnen twee maanden. ,,Ik ben zo blij dat ik dit kan vertellen.”