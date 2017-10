'Europa moet einde maken aan sjoemelsigaret'

De staatssecretaris erkent daarmee openlijk het bestaan van de sjoemelsigaret. Onder meer KWF Kankerbestrijding deed eerder dit jaar aangifte wegens 'zware mishandeling met de dood tot gevolg' tegen vier grote tabaksproducenten, juist vanwege de sigaret-met-filtergaatjes. In de media is dat de sjoemelsigaret gaan heten.



,,We hebben eerder al gepleit voor een andere meetmethode", zegt Van Rijn daarover. ,,Dat is er toen niet van gekomen. Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat de waarden van schadelijke stoffen veel hoger uitkomen dan de normen. Dat vind ik gewoon niet goed."

Dichtknijpen

De door Brussel voorgeschreven methode die nu bepaalt hoeveel teer, nicotine en koolmonoxide er in een sigaret mag zitten, deugt niet. Kleine gaatjes in sigaretten verlagen de hoeveelheid teer en nicotine die rokers binnenkrijgen, maar in werkelijkheid knijpt de roker met mond en vingers een deel van die gaatjes dicht.



Officiële testapparatuur houdt geen rekening met mond en vingers. Deze meetwijze moet dus zo snel mogelijk op de schop, meldt Van Rijn in een brief aan eurocommissaris Andriukaitis. Nederland kan niet op einde houtje de regels veranderen.



De tabaksindustrie zou al jaren op de hoogte zijn van het feit dat rokers méér schadelijke stoffen binnenkrijgen dan wordt gemeten en op de pakjes staat. Ook inhaleren rokers dieper dan testapparatuur om toch aan hun nicotinebehoefte te voldoen.

Volledig scherm Bénédicte Ficq © anp

Verschuilen

,,Dit is een ongelooflijke steun in de rug'', zegt advocaat Bénédicte Ficq, die KWF en andere aangevers vertegenwoordigt in hun strafzaak tegen de tabaksfabrieken. ,,De tabaksindustrie verschuilt zich altijd achter de rug van de overheid, maar dat pleit ze strafrechtelijk niet vrij. Zij weten dit immers allang, niemand heeft ze verplicht gaatjes in de sigaretten te maken. En de overheid erkent het gesjoemel nu ook.'' Het Openbaar Ministerie besluit later dit jaar of de tabaksproducenten vervolgd gaan worden.



Sigarettenrook mag nu maximaal 10 milligram teer, 1 milligram nicotine en 10 milligram koolmonoxide bevatten. Sinds begin jaren '80 bestaan er peuken met minuscule gaatjes in het filterpapier. Het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde eind augustus ook al voor de fouten in de meetmethode.

Rookvrije samenleving

Van Rijn pleit voor gebruik van een Canadese methode, die het menselijke rookgedrag veel beter benadert. De gaatjes in het filter worden bij deze methode dicht getapet, en het inhaleren is dieper en frequenter.



Evaluatie van de Europese tabaksregels laat nog een paar jaar op zich wachten, maar dat vindt Van Rijn veel te lang duren. 30 procent van alle sterfgevallen bij kanker is te herleiden tot roken: per jaar 12.000 mensen. ,,Roken is dodelijk'', zegt Van Rijn. ,,Natuurlijk moet iedereen eigen keuzes maken, maar als het aan mij ligt gaan we zo snel mogelijk richting een rookvrije samenleving.''