Ex-coronapatiënt Ernst hield fors litteken over aan ic-opname en hij is niet de enige

zes vragen Mogelijk nog twee extra prikken: is al dat gebooster wel goed voor je immuunsys­teem?

Terwijl de boostercampagne volop aan de gang is, houdt het kabinet rekening met in het uiterste geval nog twee vaccinatierondes in 2022. Al dat gebooster, is dat überhaupt goed voor de mens? En heb je van een boosterprik meer last dan van de eerdere vaccinaties?

30 december