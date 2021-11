Fouten die we maken bij het toiletbezoek

Het toiletbezoek: iedereen maakt het zo’n zeven keer per dag mee. Iets wat erg vanzelfsprekend is, en waarbij niet zoveel mis kan gaan. Of toch wel? Dit zijn de dingen die we verkeerd doen op de wc.

De blaas is een autonoom orgaan. Dat houdt in dat hij zelfstandig kan functioneren. Als je de blaas uit een lichaam haalt, kan je hem zelfs buiten het lichaam laten samentrekken, zegt uroloog Joost van Beekum. ,,Dit houdt in dat de blaas veel meer een eigen wil heeft dan wij denken. De relatie tussen de blaas en de hersenen kun je dan ook vergelijken met een paard en zijn berijder. Ze hebben allebei een eigen wil en karakter. De blaas is net zoals het paard in dit voorbeeld: als je hem gaat plagen, zoals verkeerd plassen, dan gaat hij zijn eigen ding doen. Net zoals een paard onrustig wordt als je hem laat schrikken.”

Voor de zekerheid

Je hebt het waarschijnlijk van je ouders geleerd in je kindertijd, en doet het nu nog steeds: voor de zekerheid plassen voordat je de deur uit gaat. Het lijkt logisch, op deze manier heb je immers zekerheid over het niet naar de wc moeten tijdens een tripje. Maar dit is niet altijd goed voor je blaas, volgens Joost van Beekum, uroloog bij Karmenta.

,,Het belangrijkste is dat je ontspannen plast. Je kunt best een keer naar de wc gaan terwijl je nog niet hoeft, als je maar niet gaat persen. Als je je blaas aanleert om telkens in kleine beetjes alles er uit te persen, kan dat vervelende situaties opleveren.” Van Beekum haalt het voorbeeld van het paard er weer bij. ,,Als je een paard telkens een paar meter laat rennen, en dan weer laat stoppen, dan wordt hij ook onrustig.”

Boven de pot hangen

Als vrouw kan een toiletbezoek op een openbaar toilet soms onaangenaam zijn. De bril is vies en je wil er niet op zitten, dus ga je boven de pot hangen. Maar dat is geen goede gewoonte, volgens uroloog Nader Naderi. ,,Het is belangrijk om een goede houding aan te nemen wanneer je plast. In je bekkenbodem zitten een heleboel spieren, en wanneer je hurkt of staat, zijn deze spieren aangespannen.”

Van Beekum vult aan: ,,Op het moment dat je gaat plassen, moet de weg naar buiten netjes openstaan. Als dat niet zo is, perst je blaas tegen weerstand in. Op die manier nemen de spieren en de zenuwen in je blaas toe. Het gevolg daarvan is dat je de blaas overactief maakt. In de praktijk houdt dat in dat je bijvoorbeeld vaker moet plassen, krampen in de blaas krijgt, en situaties krijgt waarbij je de wc maar nét haalt.” Hoe onsmakelijk het toilet ook is, zitten is dus beter.

De angst voor infecties door bacteriën op de wc-bril, is trouwens niet reëel volgens Van Beekum. ,,Het is goed om te weten dat bijna elke blaasontsteking komt vanuit bacteriën die zich al in de vagina bevinden.”

Hoe kom je er achter of je je bekkenbodemspieren ontspannen hebt? Voor elke spier geldt: als je hem voelt, kun je hem ontspannen. Om je bekkenbodemspieren aan te spannen, kun je volgens Van Beekum het beste doen alsof je een wind moet ophouden. Op die manier span je je bekkenbodem aan. Als je dan een lichte kramp tussen je benen en billen voelt, voel je de spieren. En dan kun je ze ontspannen.

Snelheid

Even snel naar het toilet; we herkennen het allemaal. Toch zou je eigenlijk rustig de tijd moeten nemen in het kleinste kamertje. Naderi: ,,De blaas raakt ook verstoord als je door snelheid niet helemaal leeg plast. Voor vrouwen kan dit leiden tot pijn bij het vrijen of vaker een blaasontsteking.” Wie niet zit te wachten op vervelende complicaties, kan maar beter goed de tijd nemen dus.

Het belangrijkste is dus dat je ontspannen plast, volgens Van Beekum. Hij vindt het overigens niet gek dat de genoemde fouten veel voorkomen. ,,Er zijn in Nederland bijzonder weinig mensen die plasles hebben gehad. Jongetjes hebben meer referentiekaders, die staan op jonge leeftijd al met hun vriendjes in dezelfde sloot te plassen. Op die manier hebben ze toch vergelijkingsmateriaal om te zien of ze het goed doen. Maar meisjes, die leren het vrijwel niet.”

