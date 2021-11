Geen chemo of bestraling, maar immuuntherapie kan tumor definitief vernietigen

Siggy's been begon te zwabberen tijdens het hardlopen: ‘Ik wist eigenlijk niets van MS’

Tien jaar geleden kreeg ze de eerste symptomen van, wat later bleek, MS. Nu wil Siggy Herbach (52) voor een stamceltransplantatie naar Mexico om de ziekte een halt toe te roepen. Ze vreest anders in een verzorgingstehuis te belanden. ,,Mijn linkerarm is al uitgevallen en ik wil niet dat dit ook met mijn rechterarm gebeurt.’’

12 november