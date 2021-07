Gegijzeld: ‘Door een oogziekte word ik langzaamaan blind’

Tweedui­zend mensen in Nederland lijden aan deze onbekende ziekte, het werd Dainely (1) fataal

19 juni Jayven jakkert met zijn speelmotor over de stoep. Hij is een vrolijk knulletje van 2 jaar. Je ziet niets bijzonders aan hem. Boven, in de huiskamer van de familie Raap, hangt een groot geschilderd portret van hem. Zijn zusje Dainely staat achter Jayven. Met vleugeltjes. Ze zou nu bijna 5 zijn. ,,Ze was een engeltje. Zo is ze gekomen en zo is ze gegaan”, zegt mama Daya.