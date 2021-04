Geur van zweet verschilt: vrouwen hebben een vlees-ui-fruitcombinatie, mannen een geit-kaasgeur

Extra vitamine D bijslikken deze zomer: wel of niet nodig?

4 april De lente is begonnen, de zon krijgt weer kracht en helpt ons vitamine D aan te maken. Maar waar is dat eigenlijk goed voor? Krijgen we dankzij de zon genoeg, of hebben we meer nodig? En helpt vitamine D tegen corona, of was dat maar een hoopvol idee? Bauke ter Braak van het Vitamine Informatiebureau en hoogleraar immunologie Huub Savelkoul (Universiteit Wageningen) geven de antwoorden.