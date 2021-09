Gezondheidsraad: ‘Nu nog geen derde coronaprik voor iedereen, maar wél bij ernstige afweerstoornis’

Op den duur

De raad verwacht dat voor sommige groepen een derde prik op den duur wél nodig zal zijn. Dat moment hangt af van het moment waarom het vaccin minder effectief wordt tegen ernstige ziekte. Zodra dat het geval is, moet een derde coronaprik voor specifieke groepen worden overwogen. ,,Naar verwachting zullen de groepen die als eerste zijn gevaccineerd in Nederland – te beginnen met de oudsten – ook als eerste in aanmerking komen voor een boostervaccinatie’’, aldus de raad.

Volgens de Gezondheidsraad is het ‘volstrekt onduidelijk’ hoe lang de bescherming van de huidige één of twee prikken zal blijven. ,,We weten niet of dat enkele maanden is of dat dat nog veel langer is’’, aldus de voorzitter. Ook al is dat niet duidelijk, toch vindt de Gezondheidsraad wél dat er vast voorbereidingen getroffen moeten worden om in de toekomst over te kunnen gaan tot een derde prik, een zogenaamde ‘boostervaccinatie’.