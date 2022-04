Goedkeuring voor coronatest die besmetting binnen drie minuten opspoort via adem

Waarschu­wing: pas op met medische crowdfun­ding

Het klinkt zo mooi: via crowdfunding kunnen patiënten in een buitenlandse kliniek een behandeling ondergaan die in Nederland niet wordt vergoed. Maar er kleven belangrijke risico's aan, signaleert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in een advies aan het kabinet.

11 april