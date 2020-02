Gratis blender voor anti-vaxxers mag niet

Dat mag niet, heeft de Reclame Code Commissie nu beslist. In de uitspraak over de reclame-actie staat: ,,Er wordt bij zwangere (of recent bevallen) vrouwen zonder wetenschappelijke onderbouwing op aangedrongen om af te zien van het vaccineren van hun kind. Hierdoor kan het publiek afkerig van vaccinaties worden gemaakt en om die reden besluiten om af te zien van de bescherming die vaccinaties bieden.”



Dit effect is ‘onacceptabel’, aldus de waakhond van de reclamewereld. ,,Naar het oordeel van de Commissie jaagt de uiting het publiek irreële angst aan voor het vaccineren van kinderen in het algemeen en de vaccinatie tegen kinkhoest in het bijzonder. Dit leidt tot het oordeel dat de uiting een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid vormt.”