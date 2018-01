Griepprik helpt niet tegen huidig virus door verkeerde keuze cocktailprik

De Amerikanen zijn overigens beter beschermd dan wij. In hun griepcocktail was wel die vierde griepvariant opgenomen. ,,Door ons huidige contract kunnen wij de griepprik nog niet uitbreiden van drie naar vier virussen, maar dat zullen we de Gezondheidsraad wel adviseren.” Zelf werkt Fouchier aan een betere griepprik. In het laboratorium probeert hij te voorspellen hoe het virus zich zal gaan ontwikkelen. In 2019 moet een eerste studiegroep hiermee worden gevaccineerd.



Arts-microbioloog Janette Rahamat van het Radboudumc in Nijmegen herkent het beeld dat Fouchier schetst. Het gebeurt wel vaker dat een vaccin niet passend is, zegt zij. Maar het griepseizoen is pas net begonnen. ,,Het zegt dus niet alles. We kunnen nu nog niet voorspellen of een bepaalde variant het hele seizoen de overhand houdt.''



Het is overigens niet zo dat de huidige Nederlandse griepprik totaal kansloos is, benadrukt Fouchier. ,,Ook als er geen 100 procent match is, werkt het vaccin gedeeltelijk.” Dat komt door de zogenoemde kruisbescherming die het vaccin biedt.