Het hoeft buiten maar één graad warmer te zijn en we worden al agressiever, waarom is dat?

Long covid Een op de acht coronapa­tiën­ten heeft long covid: ‘Mijn leven zoals het was, is weg’

Eén op de acht Nederlanders die tijdens het eerste jaar van de coronapandemie besmet zijn geraakt met het virus, houdt langdurig klachten. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet. Daarmee wordt de omvang van de ‘verborgen pandemie’ steeds duidelijker. ‘Mijn leven zoals het was, is weg’.

5 augustus