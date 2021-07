Hoe deel je verdriet, woede en onmacht op het internet?

video Grote maat wordt in de winkel normaler: ‘Modellen hadden hooguit maat 34, gemiddelde vrouw 44’

25 juli Opeens lijken vollere vrouwen met flinke borsten en billen overal te zijn. In webwinkels, modecampagnes en deze week ook weer op de cover van LINDA. Maar of plussize echt geaccepteerd is? ,,In trendy winkels hangt niks in maat 44-46.’’