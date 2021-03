Hoe er met achterdocht wordt gekeken naar chronisch zieken

VIDEO Sporten is belangrijk maar sportscho­len zitten dicht, dus komen ze in actie: ‘Het is onvoorstel­baar en onbegrijpe­lijk’

27 februari TIEL/LIENDEN – Met de slogan ‘stilzitten is geen optie’ hielden zo’n 350 sportscholen in Nederland, waaronder Fitness Voigt in Tiel en Healthclub Juliën in Lienden, zaterdag een actiedag om het belang van gezondheid en beweging onder de aandacht te brengen. Dat deden ze met een coronaproof training in de buitenlucht.