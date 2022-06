Hoe hond Funny het leven van Linda redde: ‘Ik sloot mezelf jarenlang op in huis’

Bang zijn voor de dood vindt moeder Crista (35) zonde van haar tijd: ‘Lotgenoten slepen me erdoorheen’

Crista Tijmans (35), moeder van Luc (11) en Wessel (8), ontdekte vorig jaar een knobbeltje in haar borst. Omdat het al eens eerder loos alarm was, ging ze daar ook nu van uit. Maar juni vorig jaar was het wél mis. ,,Voor mensen uit mijn omgeving was het moeilijker dan voor mij.”

