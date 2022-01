Hoe Sabrina (36) op eigen houtje 60 kilo afviel: ‘Dokter zei: op deze manier houdt je lijf het geen jaar meer vol’

Straks is er alleen nog kinderhart­chi­rur­gie in Utrecht en Rotterdam: waarom dat volgens deze chirurg juist goed is

Stel, je bent in verwachting van een baby en krijgt te horen dat je kindje een ernstige hartafwijking heeft. Dan wil je de beste operaties en zorg die je kunt krijgen. Over deze zorg, complexe ingrepen bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking, woedt een flinke discussie. Want moet dat gebeuren in de vijf centra, verspreid over het land, zoals het nu gaat? Of moet dit juist in maar twee centra gebeuren: UMC Utrecht en Erasmus MC?

23 januari