Hoe voorkom je gedoe met familie en vrienden bij discussies over de politiek?

Gedoe met je partner, vrienden of misschien wel met je hele familie, omdat je anders stemt: sinds corona ons dagelijks leven voor een groot deel bepaalt, en met de verkiezingen in aantocht, is politiek niet zelden een belangrijke oorzaak van ruzies. Sommige mensen liegen zelfs over hun mening om conflicten met hun naasten te vermijden. Maar of dat nu de oplossing is?

Een andere mening hebben dan je partner, vrienden of familie levert vaak mooie gesprekken op aan de keukentafel, maar zodra er politiek bij komt kijken, wordt het soms een ander verhaal. Politieke standpunten zaaien - juist in de huidige pandemie - steeds meer verdeeldheid, en de naderende verkiezingen doen daar nog een schepje bovenop. Je zou haast gaan denken dat het vermijden van politieke discussies de enige optie is om te voorkomen dat de boel escaleert.

Het volledig uit de weg gaan van dit soort gesprekken lijkt echter onmogelijk, vooral in de huidige tijd, waarin de politiek zo duidelijk invloed heeft op ons dagelijks leven. En dat hoeft ook niet, volgens psychiater en lijsttrekker van NLBeter, Esther van Fenema. ,,Het zijn vaak niet alleen de politieke ideeën, maar ook de politici zelf die heftige reacties oproepen. Niet heel erg raar, aangezien zij vaak uitgesproken figuren zijn, die met hun ideeën symbool staan voor onze kernwaardes. Het is juist daarom dat meningsverschillen over politiek zo’n grote wig kunnen drijven.”

Gesprekstechnieken

,,Je zou het kunnen vergelijken met geloof. Religieuze ideeën kunnen eenzelfde soort fanatisme oproepen: waar sta je voor als mens en hoe komt dat tot uiting in je leven. Als je - wanneer je met conflicterende meningen te maken hebt - dan toch wilt voorkomen dat je slaande ruzie krijgt, kun je gebruik maken van bepaalde gesprekstechnieken. Het is vaak een kwestie van goed voorbereiden. ‘s Avonds laat, met een aantal drankjes achter de kiezen een politieke discussie aangaan is dan natuurlijk niet echt een goed idee, binnen de kortste keren ontploft zoiets.”

Hoe minder ratio, hoe meer emoties kunnen opvlammen en hoe meer risico je loopt om de discussie te persoonlijk te maken, waardoor je misschien dingen zegt die je niet meent. ,,Belangrijk is: ken ook je eigen valkuilen. Ga bij jezelf na: wat zijn mijn triggers? Wat zijn de dingen die ervoor zorgen dat ik me overspoeld voel door emoties? En val niet aan, maar spreek vanuit je eigen gevoel. Houd het bij jezelf. Dus niet: ‘Hoe durf je zoiets te zeggen’, maar: ‘Ik merk dat ik het lastig vind dat je dit zegt’. Je kunt zelfs van tevoren spelregels afspreken: hoe ga je hierover praten? Wanneer besluiten jullie om het gesprek te staken of te pauzeren? Wat zijn totale no-go’s? Het klinkt misschien kinderachtig, maar het kan echt helpen om een gesprek een stuk fijner te laten verlopen, zonder dat het escaleert. En dat scheelt een hoop stress.”

Meningen

Ook onderhandelcoach Jeanette de Haas heeft nuttige tips. ,,Wat we vooral in het oog moeten houden is dat politiek over meningen gaat. Mensen hebben heel vaak de neiging om hun eigen mening als feit te presenteren - ‘Ik heb toch zeker gelijk?!’- maar dan zit je wel heel erg in je eigen verhaal. Om ruzie te voorkomen kun je beter zeggen: ‘Dit is hoe ik de wereld zie’. Maar ga vooral ook luisteren. Vraag: ‘Hoe zie jij de wereld dan? Wat vind jij belangrijk?’ Juist op momenten dat je ruimte geeft aan de ander, zonder daar keihard op in te hakken, kun je misschien merken dat je meer op één lijn zit dan je aanvankelijk dacht.’’

