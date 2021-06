Hoe weet je of een baby slecht ziet? In dit expertisecentrum weten ze het binnen een dag

Hoe Gerd (48) het leven van jonge vrouw redt, als auto op z’n kop in sloot belandt: ‘Wagen werd gelanceerd’

13 juni Gerd van Delden (48) uit Maartensdijk redde zaterdagochtend in alle vroegte het leven van een jonge vrouw. Ze zat bewusteloos en met haar hoofd onder water in een auto die op zijn kop in de sloot lag. ,,Toen ik onder de douche stond,dacht ik: Wat is er eigenlijk gebeurd?’’