Hoef je minder vitamine D te slikken nu de zon vaker schijnt?

De zon schijnt weer vaker, met als gevolg dat er in je lichaam vitamine D wordt aangemaakt. Kun je dus stoppen met deze vitaminepillen slikken? Nou, dat geldt lang niet voor iedereen, zegt apotheker Sander van den Bogert. In deze rubriek beantwoordt ons panel aan deskundigen elke week een lezersvraag over voeding, gezondheid of relaties.

Van den Bogert: ,,De Gezondheidsraad adviseert bepaalde groepen mensen om extra vitamine D in te nemen, ongeacht hoelang ze zich blootstellen aan zonlicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen en jonge kinderen, maar ook voor alle vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar. Dat specifieke advies slaat op het hele jaar. In de zonnige maanden verandert dat niet: er geldt dus geen aangepast advies voor de lente en de zomer.

,,De medische naam van wat we bedoelen met ‘vitamine D’ is colecalciferol, of vitamine D3. Vitamine D3 wordt in ons lichaam gevormd door zonlicht en verwerkt tot een stofje dat bijdraagt aan gezonde botten. Waarschijnlijk is het ook goed voor onze spieren en onze afweer.

Quote Dankzij vitamine D krijg je sterkere botten

Donkere maanden zijn voorbij

,,Zonlicht is dus een belangrijke bron voor vitamine D. In Nederland staat de zon in de periode november tot en met maart te laag om voldoende vitamine D aan te maken. De meeste mensen maken echter de rest van het jaar wel genoeg van deze vitamine aan om de donkere maanden mee door te komen.

,,Zonlicht is overigens niet de enige bron van vitamine D. Producten waar vitamine D in zit, zijn onder meer vette vis, paddenstoelen en zuivel. Daarnaast is het wettelijk verplicht om margarine, halvarine en bak- en braadproducten ermee te verrijken, net als flesvoeding voor baby’s.

Heb je een tekort aan vitamine D?

,,Informeer bij de apotheek of je onder een doelgroep valt die er extra van moet innemen en voor welke dosering en variant jij in aanmerking komt. Er zijn supplementen verkrijgbaar met alleen vitamine D, en met combinaties van vitamine D, andere vitamines en mineralen.

,,Over het algemeen geldt dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar een supplement met 10 microgram vitamine D per dag nodig hebben. Zwangere vrouwen en vrouwen ouder dan 50 jaar wordt aangeraden om ook 10 microgram per dag te slikken. Alle 70-plussers krijgen van de Gezondheidsraad het advies om een supplement met 20 microgram vitamine D per dag te gebruiken.

,,Soms heb je een hogere dosering of andere vorm van vitamine D nodig op doktersrecept. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een sterk tekort aan vitamine D in het bloed of als je lijdt aan een nier- of leverziekte.’’

Heb je ook een vraag aan onze deskundigen? Mail naar zo@dpgmedia.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.