Hoofdpijnspecialist over migraine: ‘Geef het een eerlijke plek in je leven’

Dat migraine meer is dan alleen een ‘hoofdpijntje’, is steeds meer bekend. Toch weten veel mensen niet dat ze aan migraine lijden, dat er heel veel hulp voor te krijgen is en dat deze hersenaandoening prima met werk te combineren is. ,,Door open te zijn over mijn migraine, heb ik juist een nóg betere band met mijn klanten”, aldus Lissa Agema (46).

De tijd dat migraine niet serieus werd genomen herinnert winstadviseur Agema zich nog goed. ,,Toen ik zo’n vijftien jaar geleden nog in loondienst werkte, was het echt een crime om deze ziekte te hebben. Het voldoen aan het normale werkritme was zó zwaar dat ik na werk meteen in bed dook. Mijn leven bestond alleen uit werken en uitrusten, een sociaal leven had ik niet. Tot ik volledig instortte en een burn-out kreeg, ik kon helemaal niets meer.”

Ze vertelt hoe de Arbodienst migraine ‘onzin’ vond en het afdeed als een lage pijngrens. Voor de burn-out kreeg ze zes weken en dan moest ze ‘gewoon weer aan het werk’. Ze vroeg een second opinion bij het UWV, waar ze wat testjes moest doen en de conclusie luidde: als kantoorwerk te zwaar is, kun je nog best in de fabriek werken. Dat vond de werkgever ook en zo geschiedde. Uiteindelijk volgde ontslag omdat ze ook in de fabriek niet aan de gestelde uren kon voldoen. ,,De bedrijfscultuur was eigenlijk net zo ziek als ik”, aldus Agema.

Om de twee dagen een aanval

,,Vanwege eerdere slechte ervaringen werk ik nu als ervaringsdeskundige en als voorvechter voor meer begrip voor migraine op de werkvloer. Sinds dertien jaar heb ik nu een eigen bedrijf en alles is ingericht op begrip voor ziektes en aandoeningen. Zowel die van mij als die van mijn medewerkers en mijn klanten.”

Ze legt uit dat ze om de dag of twee dagen een aanval heeft, waarbij verschrikkelijke hoofdpijn optreedt. De ene keer snijdend en intens, alsof er een mes in je hoofd steekt, de andere keer gonzend en bonkend. Ze gaat slechter zien en horen, kan slechter lopen en krijgt spraakproblemen. ,,Ik klink dan als iemand die een beroerte heeft. Niet echt handig voor werk dus”, zegt ze.

,,Ik ben over alles heel open naar mijn klanten. Ze weten dat ik soms drie dagen niet reageer en soms een paar dagen uit kan vallen. En het mooie is: door open te zijn, komen mijn klanten ook vaak met kwetsbaarheden. Het zorgt meteen voor een eerlijke en open band en veel wederzijds respect.”

Quote Kijk eerst of je triggers op je werkplek kunt verminde­ren door aanpassing van geluid en licht Alex Schonewille

Deze aanpak kan Alex Schonewille (53), coach hoofdpijn en werk, alleen maar aanmoedigen. Hij is naast ‘hoofdpijnspecialist’ ervaringsdeskundige en moest – ironisch genoeg – het interview de eerste keer verzetten wegens migraine.

Hij is het met Agema eens dat openheid in de meeste gevallen de beste troef is. ,,We timmeren al jaren aan de weg voor begrip voor migrainepatiënten en dat werpt gelukkig zijn vruchten af. De tijd dat migraine in het verdomhoekje zat, is echt voorbij. Ik merk aan de verhalen van mijn cliënten dat werkgevers, collega’s, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen steeds meer begrip hebben voor en over migraine.”

Bereidheid om mee te denken

Gelukkig maar, want de keer dat hij zelf vijftien jaar geleden bij de huisarts zat, werd het ook afgedaan als een incident, waarvoor hij eenmalig medicijnen kreeg. ,,Toen ik me na uitval in 2003 aanmeldde bij Hoofdpijnnet, de patiëntenvereniging, ging er een wereld voor me open. Ik vond een schat aan informatie en ontdekte dat er neurologen zijn die van hoofdpijnen hun levenswerk maken. Ik miste informatie over de link tussen migraine en werk en dacht: daar ga ik voor zorgen.’’ Zodoende richt hij zich al jarenlang op het begeleiden van mensen met migraine op de werkvloer. ,,Als je zelf achter je migraine staat, is er echt heel veel mogelijk.”

Zijn belangrijkste tip: zorg voor regelmogelijkheden over waar, wanneer en wat. ,,Kijk eerst of je triggers op je werkplek kunt verminderen door aanpassing van geluid en licht. Er zijn werknemers die in coronatijd ontzettend opbloeiden, kijk dus of deels thuiswerken een mogelijkheid is. Het is daarnaast heel fijn autonomie te hebben over je start- en eindtijd, een variabele werkdag en flexibiliteit rond deadlines. ‘Wat’ gaat over de werkzaamheden. Ik kan een dag na een aanval best werken, maar heb dan wel keuze nodig in het soort werkzaamheden.” Schonewille merkt dat veel werkgevers steeds meer bereid zijn mee te denken. ,,Zo werd in een team van docenten afgesproken dat beurtelings een van de docenten de docent met migraine zou vervangen bij uitval. De bijvangst van die beslissing was dat de band in dat gehele team veel hechter werd.”

Tips voor omgaan met migraine

Schonewille stelt dat het allerbelangrijkste eigenlijk vóór die praktische oplossingen ligt. ,,Geef migraine een eerlijke plek in je leven. Erken je klachten en accepteer dat die bij je horen, dan kan de werkgever met je meedenken. Alleen al het begrip van je werkgevers en collega’s is een zegen en kan de impact van migraine verminderen.”

Wat je kunt doen als de migraine toeslaat 1. Neem je hoofdpijn serieus en ga ermee naar een arts. 2. Zorg voor genoeg en stabiele nachtrust. Pijn vreet energie. Zorg dat je spieren goed kunnen ontspannen tijdens de slaap. 3. Eet zoveel mogelijk op vaste tijden. Houd bij of er voedingsmiddelen zijn die aanvallen triggeren. 4. Hou een logboek bij over de intensiteit en frequentie van aanvallen. Dit kan jezelf en de arts helpen onderzoeken wat triggers zijn en medicatie zorgvuldig af te stemmen. Een app zoals Migraine Buddy kan je hierbij helpen en heeft een forum voor patiënten. 5. Wees voorzichtig met alcohol. Veel patiënten geven aan dat alcoholische dranken een uitlokkende factor zijn. 6. Wees waakzaam met (mee-)roken. Migrainepatiënten zijn gevoelig voor geur en luchtkwaliteit. 7. Zorg voor voldoende beweging om het lichaam fit, weerbaar en gezond te houden. 8. Verplaats je bij een opkomende aanval naar een kalme, donkere ruimte en neem een pijnstiller om de ergste pijn voor te zijn. Let wel: bij zwangerschap is niet elke medicatie geschikt. Bespreek medicijngebruik altijd met een arts, want de verkeerde medicatie of een overdaad kan ook aanvallen triggeren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.