Huidkanker stijgt explosief: ‘Mensen onderschatten gevaar van zon en zonnebank’

De meeste diagnoses huidkanker zijn basaalcelcarcinoom: 48.000 nieuwe diagnoses per jaar. Dat zaait bijna nooit uit. Het plaveiselcarcinoom wordt daarna het meest vastgesteld, met meer dan 12.000 nieuwe patiënten per jaar. De kans om aan deze soorten huidkanker te overlijden is klein. Wel komen deze kankersoorten regelmatig terug waardoor herhaalde behandeling nodig is.



,,De bulk zijn niet de tumoren waar je aan gaat overlijden,’’ vat kankeronderzoeker Louwman samen. ,,Maar heel veel van die tumoren zitten in het gezicht, dat moet worden weggehaald en daar houd je littekens en plekjes aan over. Veel van de patiënten ontwikkelen een jaar of twee jaar later weer plekjes elders in het gezicht, die dan ook weggehaald moeten worden.’’