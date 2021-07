Ilse (32) heeft een beperking, maar wil toch elke dag naar buiten

Voor veel mensen is ’s avonds een eind wandelen vaste prik. Wat een geluk als je dan in Eersel woont, een oer-Brabants dorp bij Eindhoven, omgeven door parken, bossen en landgoederen. Ilse van Kemenade (32) is als velen verslingerd aan de natuur. Dat ze in een rolstoel zit, doet daar niets aan af. Ze wil naar buiten, het liefst elke dag, overtuigd als ze is van de voordelen die het buiten zijn biedt. Ze heeft daarvoor alleen wel een harde ondergrond nodig. En een wildrooster of klaphek, heel gewoon in de Brabantse bossen, zijn voor Van Kemenade no go’s.