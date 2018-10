'In mijn omgeving gaan meer vrouwen vreemd dan mannen'

'Helft van Nederland­se vrouwen krijgt ongenees­lij­ke hersenziek­te'

14:25 De helft van de Nederlandse vrouwen en één op de drie mannen die nu van middelbare leeftijd zijn, krijgt later een beroerte, dementie of Parkinson. Dat concludeert Erasmus MC in Rotterdam in een onderzoek waar meer dan 12.000 mensen aan meededen over een periode van ruim 25 jaar.